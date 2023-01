Recordoogst voor wijnmakers van Sint Catharinadal, die voor het eerst ook rode wijn gaan verkopen

De verdwenen ‘na­zi-miljoenen­schat’ van Ommeren... is mogelijk al lang opgegraven

Er is kort na de Tweede Wereldoorlog intensief naar gezocht, maar de Schat van Ommeren is nergens gevonden. Het vermoeden bestaat dat de kostbare oorlogsbuit van edelstenen en munten al kort na het begraven weer is opgegraven. Maar door wie? Het Nationaal Archief maakt dinsdag de oude schatkaart openbaar.

