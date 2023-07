Regenbuien, maar soms ook zon in Overbetuwe vandaag

Lezersbrieven De column van Thomas over Jane Birkin voerde me terug naar de tijd van schuifelen op halfduiste­re fuiven

In zijn column van dinsdag ging Thomas Verbogt op een treffende wijze in op het overlijden van Jane Birkin. Als geen ander kan Thomas verwoorden wat bepaalde gebeurtenissen uit het heden, of in dit geval verleden, doen met je gedachten en gevoelens.