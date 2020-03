Reisbedrijven in regio krijgen nu al harde klappen door corona, scholen blazen excursies af

Dader met vouwfiets breekt in bij BMW en neemt airbag en multimedia­set mee in Elst

10 maart ELST - Een inbreker op een opvallend vervoermiddel, een vouwfiets, is in de Aurelius in Elst gefilmd bij zijn geslaagde inbraak in een auto. De man nam een airbag en een multimediasysteem uit de wagen mee.