Reisgezelschap rolt vechtend door de bar op terugreis en krijgt boetes

Alain woont eindelijk op zichzelf in Elst

1 november ELST - Alain Hollander (29) woont sinds woensdag in één van de vijf zelfstandige appartementen van Kubuszorg aan de Dorpsstraat in Elst. ,,Ik zat eerder in een wooncomplex met anderen. Maar net als elk ander mens wil ook ik voor mezelf zorgen. Ik heb net een baan gevonden en ben er aan toe, aan mijn eigen plekje. Ook in de privésfeer. Ik heb een vriendin en dan is het gewoon vervelend als je met huisgenoten moet overleggen of en wanneer ze langs mag komen. Ook daarom ben ik blij met mijn eigen plek.”