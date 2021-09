‘Rijdende bom’ op industrieterrein in Andelst: jaar celstraf voor man die bestelbus vol vuurwerk had

Van V. trok de aandacht van omstanders toen hij op 28 oktober vorig jaar op een parkeerterrein aan de Klingelbeekseweg in Arnhem dozen aan het overladen was uit een Renault Master in een kleinere bestelbus. Toen de politie na tips een kijkje ging nemen, bleek dat er in de Master 9.000 stuks professioneel knalvuurwerk lag. Van V. had op dat moment 17.000 euro aan contanten in zijn linker- en rechterbroekzak, afkomstig uit de verkoop van vuurwerk. Dat geld was vermoedelijk voor de cokedealer bij wie hij fikse schulden had. Hij kwam begin november vrij om later die maand andermaal aangehouden te worden.