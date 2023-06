Rijnstate Elst opent maandagochtend de deuren: ‘Wij zijn er trots op wat hier is bereikt’

Nijmeegse finale tv-programma laat paniek op Keizer Karelplein zien, winnaar is bekend

,,We gaan wel dat ‘Karel-dingen-rotonde’ overslaan vandaag.” Het is een tevergeefse poging van de 22-jarige Bradley in het televisieprogramma ‘De beste slechtste chauffeur van Nederland’. Want ook hij moest als finalist eraan geloven: woensdagavond speelde de laatste aflevering zich af in Nijmegen, met het Keizer Karelplein als ‘Examenkiller’.