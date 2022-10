Rijnstate zoekt in Elst huizen voor personeel: ‘Voor starters op de arbeids- en de woningmarkt’

met video Tabee bleke worst met prakkie in Rijnstate: ‘Zieke mensen moeten juist goed eten’

ARNHEM - Rijnstate gaat op de gezonde toer. Het ziekenhuis heeft nieuwe maaltijden ontwikkeld voor patiënten, biedt regionale soepen en extra salades aan medewerkers en maakt plannen voor een gezonde kantine in de nieuwe polikliniek in Elst. En de lunchkroket? Die mag nog even blijven.

1 september