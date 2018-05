Rivierkreeft gespot in Steenovenplas Heteren: 'Nog nooit gezien'

Heterenaar Bert Firing kwam de kreeft tegen tijdens het uitlaten van de hond. ,,Drie jongens stonden bij de brug (bij de Steenovenlaan, JR.) en wezen me op de kreeft. Ik geloofde het eerst niet en dacht dat ze me in de maling namen. Ik woon nu twee jaar in Heteren, maar heb nog nooit een kreeft in de plas gezien.’’



Vervolgens was het even zoeken voor Firing het beest vond in het troebele water van de Steenovenplas. ,,Volgens de jongens zit er nog een tweede kreeft.’’