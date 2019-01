Rommel op rijbaan A15 bij Dodewaard veroorzaakt flinke vertraging

Leerlingen dreigen dupe te worden van tekort op middelbare scholen

30 januari EDE - Middelbare scholen in gemeenten met een jeugdinrichting draaien op voor de onderwijskosten van inrichtingsleerlingen die uitstromen naar scholen in deze regio. Het gaat volgens de scholen om een weeffout in de wet die hen gezamenlijk vele tonnen per jaar kost. Gevolg: het onderwijs voor alle andere leerlingen komt in gevaar.