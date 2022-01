Ruben kent bijna alle wielercafés, nog 50 te gaan in België: ‘Wielrennen en cafés, dat gaat daar goed samen’

binnenkijken bij Verbouwde boerderij in Elst brengt een hoop gezellig­heid voor drie generaties

ELST - Willy Otten en Albert van den Burg kochten anderhalf jaar geleden een boerderij midden in een woonwijk van Elst, samen met zoon en schoondochter. ,,Het is mooi dat onze kleinkinderen dicht bij ons kunnen opgroeien. De boerderij is voor ons allemaal geschikt in de levensfase waarin we ons bevinden.”

14 januari