Ruben overleefde als 9-jarige als enige een vliegramp; zo gaat het nu met hem

video/update Arrestatie­team haalt jonge vrouw na vier uur uit top van zendmast in Ressen

10 mei RESSEN - Op een parkeerplaats bij Sportclub Bemmel in Ressen is zaterdagmiddag een jonge vrouw in een zendmast van onder meer Vodafone geklommen. Na vier uur heeft een arrrestatieteam haar gedwongen om uit de antennemast te komen en in een werkbak aan een hoge hoogwerker te stappen.