Rups teistert populaire fietsroute in Heteren

HETEREN - De eikenprocessierups is in grote aantallen in Heteren aangetroffen. Ruim 2500 bomen in de gemeente Overbetuwe worden volgende week geïnspecteerd op de aanwezigheid van het beestje dat veel overlast kan veroorzaken.

Diverse bomen aan de Steenovenlaan en Zesmorgen in Heteren zijn afgezet met linten om mensen te waarschuwen voor de eikenprocessierups. De brandharen van deze rups kunnen jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen veroorzaken.

De gemeente Overbetuwe heeft een bedrijf ingeschakeld dat in de loop van volgende week de rupsen in Heteren weghaalt. „Volgende week wordt er ook een inspectieronde gehouden langs circa 2500 gemeentelijke bomen”, aldus een woordvoerder van de gemeente Overbetuwe.

Lingewaard

Ook de gemeente Lingewaard ontvangt diverse meldingen van de rups en denkt dat er nog meer volgen. „We verwachten er in totaal meer dan vorig jaar, dat is door een gunstig voorjaar een landelijke tendens”, aldus een woordvoerder.

Het is uitzonderlijk vroeg dat er nu al rupsen met brandharen in bomen zitten, stelt het Kenniscentrum Eikenprocessierups in Wageningen. De ontwikkeling verloopt sneller door de hoge temperaturen van de afgelopen weken. De overlast van de rups is naar verwachting het grootst in juni en juli.

Gebieden waar veel mensen komen, zoals bij scholen en verzorgingstehuizen, worden in beide gemeenten met voorrang bestreden.

Preventief bestrijden

Op basis van ervaringen uit voorgaande jaren bestrijden de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard de rups preventief, door (biologische) bestrijdingsmiddelen in te zetten op plaatsen waar de rups eerder is voorgekomen. De overlast is door de preventieve aanpak geminimaliseerd, stelt de gemeente Lingewaard.

De rups van een nachtvlinder voedt zich met eikenbladeren en opereert in grote groepen (processies). De gemeenten adviseren bezoekers van een (natuur)gebied om te zorgen voor een goede bedekking van hals, armen en benen. Was na aanraking van een eikenprocessierups huid, ogen en, zo nodig, kleren. Eventuele klachten verdwijnen meestal in twee weken.