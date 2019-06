Ruzie in grootste kerk van Nederland in Opheusden: kemphanen krijgen aparte diensten

Dat religie in Opheusden ernstig wordt beleefd, is een eufemisme. Het nog geen zesduizend zielen tellende dorp in de Betuwe is hardcore zwartekousen en telt vier kerken. In 1999 vertelden voormalige inwoners in een documentaire over hun herinneringen aan Opheusden. ,,We waren veel banger voor God dan voor de duivel”, zei een van hen.



Doordat het geloof zo diep zit, kunnen conflicten daarover hoog oplopen. Dat bleek al in 1956; toen scheurde in Opheusden de Gereformeerde Gemeente (GG) in tweeën. De afsplitsing ging verder als de Gereformeerde Gemeente in Nederland (GGiN). ,,Die scheuring heeft diepe sporen nagelaten”, zegt een dorpsbewoner. ,,Het ging dwars door families en vriendschappen heen.’’



Nu zie je hetzelfde gebeuren, zegt de man, die uit angst voor de reacties van dorpsgenoten niet met zijn naam in de krant wil. ,,Ik ken een gezin waarin de man naar de ene kerk gaat en de vrouw naar de andere. Dat is echt heel verdrietig.’’