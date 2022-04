Samen aan zet in Overbetuwe: ‘Feestelijke ondertekening coalitieprogramma

Bijdrage

Dit coalitieprogramma is op 20 april 2022 besproken in de gemeenteraad. Tijdens die bijeenkomst hebben alle leden van de gemeenteraad, maar ook inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen een bijdrage kunnen leveren. ,,Aan een gemeente waar we samen aan zet zijn”, aldus Horsthuis-Tangelder.

Mooie voorbeelden

Er zijn 12 insprekers geweest. Er kwamen onderwerpen aan bod als als de stabiliteit in Europa, inflatie, woningnood, duurzaamheid, dorpsontwikkelingsplannen en de uitdagingen op de arbeidsmarkt en het zwembad. ,,Het oppakken van lokale (energie)initiatieven is een van de mooie voorbeelden waar we graag op voortborduren. De input van de insprekers hebben we waar mogelijk in het programma verwerkt en uitnodigingen voor gesprekken aanvaarden we graag”, aldus Horsthuis-Tangelder.