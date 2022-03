Schippers Doornenburg trots op eigen mast: ‘Wij wilden er graag één hebben’

Na twee jaar coronapau­ze eindelijk weer lokale stagedag voor vm­bo-leerlingen uit de Betuwe

ELST / BEMMEL - Op de kop af 764 vmbo-leerlingen van middelbare scholen in Overbetuwe en Lingewaard maakten gisteren in het kader van Betuwe On Stage kennis met de beroepspraktijk in een veld van hun keuze.

25 maart