Scholieren wissen met kerstactie de tranen van schoonmaakster Alice

2018 was een verschrikkelijk jaar voor Alice Bax-Tan. De 48-jarige schoonmaakster uit Bemmel verloor op 10 februari haar zoon Patrick Kobe, die in Ivoorkust woonde. Hij werd vermoord door een straatbende en werd slechts 28 jaar.

Sindsdien leeft Bax-Tan, geboren in Ivoorkust en voor de liefde tien jaar geleden naar Nederland verhuisd, elke dag met pijn. ,,In Ivoorkust is een groot verschil tussen arm en rijk. Veel kinderen gaan niet naar school, hebben niets en gaan het verkeerde pad op. Daar is mijn zoon de dupe van geworden. Ik wil de de kinderen in Tanpleu, het dorp waar mijn familie woont, helpen en heb daarom een stichting opgericht.”