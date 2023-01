Schot voor de boeg: wordt dit het nieuws in 2023?

Bewoners Gochse­straat vrezen bomenkap en nieuwe verkeerssi­tu­a­tie: ‘Het moet groener en veiliger’

HUISSEN - Het voorgenomen ontwerp voor de herinrichting van de Gochsestraat in Huissen valt absoluut niet in de smaak bij omwonenden. Ze zijn bang voor hardrijdende automobilisten en het verdwijnen van bijzondere bomen. Wethouder Johan Sluiter van Lingewaard herkent zich niet in de kritiek.

30 december