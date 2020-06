‘Schrijnend tekort aan sociale huurwoningen in Overbetuwe’

Hendriks haalde deze week fel uit naar het gemeentebestuur en vooral de gemeenteraad. Overbetuwe besloot onlangs om mee te werken aan de bouw van vrije sector huurwoningen aan de Beethovenstraat in Elst en vrijstaande koopwoningen op het Nioo-terrein in Heteren. Onbegrijpelijk en in strijd met de gemaakte afspraken, stelt de HVOB.