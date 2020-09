Scoutingleider gepakt met kinderporno, ouders niet geïnformeerd

Hockeyers Bemmel zijn topscorer kwijt aan QZ Nijmegen; liefst elf speelsters HCOB taaien af

26 augustus BEMMEL/ELST - De hockeywereld in de Betuwe is in de ‘coronamaanden’ gewoon doorgedraaid. De Tweedeklasser MHC Bemmel moet het komend seizoen stellen zonder spits en strafcornerspecialist Arre van den Boogaard (naar eersteklasser QZ) en bij HCOB in Elst hebben liefst elf speelsters het eerste team vaarwel gezegd.