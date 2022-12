SDOO luidt de noodklok, Heterense voetbalclub staat op omvallen: ‘En dat is geen papieren dreigement’

Klant van tattooshop is na een half jaar nog zo boos dat hij winkelruit opblaast

ARNHEM/ELST - Bijna een halfjaar nadat een tattooshop in Elst hem 50 euro afspraakkosten in rekening had gebracht, was een klant (48) uit Tiel nog altijd boos. Zo boos dat hij terugkwam en met een vuurwerkbom een winkelruit opblies.

29 november