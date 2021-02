Simone en Nienke begonnen tijdens corona hun eigen kledingbedrijf: ‘Ik heb ook mijn moeder en oma aan het werk gezet

Overbetuwe zoekt met spoed patrijzen­tel­lers. Voldoende patrijzen: natuur op orde

1 februari ZETTEN - Werkgroep Weidevogelbeheer Overbetuwe is dringend op zoek naar natuurliefhebbers die een aantal keren per jaar het veld in willen om patrijzen te tellen. De hoop is dat zij weer behoorlijke aantallen in beeld krijgen.