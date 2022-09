Sjoerd legt de eerste steen voor zijn eigen appartement en kan met aftellen beginnen

Met video Waarom er Puerto Ricaanse vlaggetjes wapperen in Bemmelse winkel­straat: ‘Volleybal? Ik weet van niks’

BEMMEL - Het WK volleybal voor vrouwen gaat vrijdag van start in GelreDome in Arnhem. De 24 teams zijn alle ondergebracht in een andere gemeente. Is er al sprake van volleybalkoorts?

21 september