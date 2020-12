Slachtoffer (63) aanrijding met pakketbezorger in Elst overleden

De man werd vrijdag in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar aan zijn verwondingen bezweken. Het onderzoek tegen de 22-jarige chauffeur, een pakketbezorger uit Elst, loopt nog.



De politie wil daar lopende het onderzoek geen mededelingen over doen. Zo blijft onduidelijk of er sprake is van schuld en of er strafvervolging tegen de man wordt ingesteld. ,,Daar neemt het openbaar ministerie een besluit over als het onderzoek is afgerond. Die brengen dan ook dat besluit naar buiten. Wij doen er geen verdere mededelingen over", zegt een politiewoordvoerder.