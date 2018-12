Slachtoffer incident met auto in Rijn bij Randwijk is Duitser (34)

De politie gaat ervan uit dat sprake is van een noodlottig ongeval. Waarom de Duitser in Randwijk was en wat hij daar deed, vertelt de politie niet. Dat wordt als privé beschouwd.



Hoe de auto in het water is terechtgekomen, is onbekend. Voor zover bekend, waren er geen getuigen. De pontschipper zag de wagen in het water liggen. Het Lexkesveer is de pont tussen Randwijk en Wageningen.



De nodige hulpdiensten, waaronder twee traumahelikopters werden opgeroepen voor het incident. Met boten heeft de brandweer nog gekeken of er wellicht nog sprake was van meer slachtoffers. Dit bleek niet het geval.