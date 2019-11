Slachtoffer loverboy: ‘Overal waar ik was, zocht hij me op’

De vrouw zat met psychische problemen in de Heldringstichting in Zetten. “Ook in de instelling was ik niet veilig”, zegt ze in haar slachtofferverklaring die door haar advocate werd voorgelezen. Ze vertelde dat de verdachte haar met zijn vrienden op de afdeling opzocht. “Ze hebben een verbod gekregen. Maar dat hielp niet. Overal waar ik was zocht hij me op.”



Het slachtoffer hoorde haar eigen verklaring uit de mond van haar raadsvrouw met gebogen hoofd aan. Niet veel later verliet ze de rechtszaal. Net als een dag eerder hield ze het niet de hele dag vol.



Ze heeft een schuld van zesduizend euro door de telefoonabonnementen die ze onder druk van de verdachte zou hebben afgesloten. De advocate wil dat de verdachte die schuld betaalt, plus zestienduizend euro aan smartengeld.