Snelheid op Flessestraat nog steeds te hoog, ondanks het plaatsen van stalen plantenbakken

HETEREN - Of ze nou mooi of lelijk zijn, de stalen plantenbakken langs de Kastanjelaan en de Flessestraat, daarover lopen de meningen in Heteren nogal uiteen. Effect hebben ze in ieder geval langs de Flessestraat niet. Daar wordt een fractie harder gereden dan voor de plaatsing. Terwijl de bakken de snelheid juist hadden moeten dempen.

Dat blijkt uit een maandagmiddag uitgevoerde snelheidsmeting op de Flessestraat voor de Bredeschool. Bij een meting in maart van dit jaar was de gemiddelde snelheid daar 35,61 kilometer per uur, met 72 kilometer per uur als uitschieter. Maandag lag die gemiddelde snelheid, ondanks de geplaatste stalen bakken, hoger. Er mag daar maximaal 30 worden gereden.

84 metingen

Wij controleerden met een geijkt laserpistool tussen 14.30 en 15.30 het wegdeel van de Flessestraat voor de Bredeschool. Zowel richting dorpscentrum als in de richting van de rotonde met de Boterhoeksestraat. In beide richtingen ging het om 42 metingen. Richting dorpscentrum gaat het om het geasfalteerde deel voor de school en daar was de gemiddelde snelheid 37,83 kilometer per uur, met 52 kilometer per uur als uitschieter. Bij de te snel rijdende auto’s zat ook een auto van de gemeentelijke afdeling Handhaving, die met 39 kilometer per uur over het zebrapad voor de school langs kwam.

Op klinkers fractie langzamer

De andere kant op, op het deel van de Flessestraat waar het asfalt heeft plaats gemaakt voor klinkers, lag de gemiddelde snelheid met 36,19 kilometer per uur een fractie lager. Daar was 59 kilometer per uur de hoogst gemeten snelheid.

Langs de Kastanjelaan staan de cortenstalen bakken op de rijbaan zelf, wat het verkeer daar dwingt te stoppen voor tegenliggers. Op de Flessestraat staan ze op de rand van de rijbaan, zodat de weg alleen optisch smaller lijkt.

Op de plaatselijke Facebookpagina Klaagmuur Heteren regent het meningen over de bakken die de snelheid moeten verlagen. Lelijk en gevaarlijk is de daar meest gedeelde mening. Veel dorpsbewoners noemen ze gevaarlijk omdat ze het uitzicht zouden verminderen. Dat laatste is tijdelijk, omdat de bakken nog moeten worden ingegraven.