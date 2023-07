Speeltuin Hoge Wei weer schoon; ‘Mooi dat de gemeente dit zo voortvarend heeft opgepakt’

Nijmeegse school in rouw nadat leerling vlak voor vakantie plots overlijdt

Het Karel de Grote college in Nijmegen is in rouw gedompeld vanwege het plotselinge overlijden van een leerling, in de voorlaatste week voor de zomervakantie. De leerling uit groep 7 heeft donderdagavond een noodlottig ongeval thuis niet overleefd.