Sperma ‘vangen’ van wel 300 stieren per jaar, Tjeerd doet het voor de kost

In deze aflevering van Boerentrots: de in Slijk-Ewijk opgegroeide Tjeerd van Buuren (31). Zoon van een melkveehouder, maar al zo’n tien jaar zelfstandig ondernemer in kunstmatige inseminatie voor koeien.

Als feestjes en evenementen straks weer mogelijk zijn en Tjeerd van Buuren dan aanwezig is, kan het maar zo zijn dat hem gevraagd wordt: ‘Zeg, wat doe jij voor de kost?’. Dan zou de in Slijk-Ewijk opgegroeide zoon van een melkveehouder kunnen zeggen dat hij ‘sperma vangt van zo’n 250 tot 300 stieren’. ,,Jaarlijks. Een van de onderdelen van het bedrijf dat ik run met Henk de Bruijn in Horssen.”

Eerzame bezigheid

Quote Wellicht word ik nog eens bedrijfsop­vol­ger van mijn vader, maar ik vind mijn huidige werk nog steeds heel mooi Tjeerd van Buuren Zo’n opmerking zal vast bij menigeen voor gefronste wenkbrauwen zorgen. Maar het is een eerzame bezigheid. Van Buuren (en compagnon) zorgt namelijk voor ‘nieuw leven’. ,,Ja, dat vind ik ook mooi aan mijn vak. Als ook de omgang met dieren en mensen.” Hij doet het al zo’n tien jaar, terwijl De Bruijn al vanaf 1996 bezig is.



Hoe dat ‘sperma vangen’ gaat? ,,Nou, met een koe voor zich wordt de stier opgewonden en vlak voordat hij erop springt, houden wij er een kunstschede voor. Zo wordt het sperma opgevangen en direct erna ingevroren.’’ En is kunstmatige inseminatie bij het vee van de betreffende boer mogelijk.



Daarmee is tegelijk een andere, belangrijke en veelomvattende, activiteit van Van Buuren, woonachtig in Oosterhout, aangestipt. Namelijk het geven van trainingen aan veehouders op het gebied van zelf insemineren. ,,We kunnen hen leren dat ze dat tot op de halve centimeter nauwkeurig kunnen doen, waardoor er bijna geen verlies is van sperma.”

Zelf insemineren is veiliger

Volgens hem wordt kunstmatige inseminatie toegepast in ‘90 procent van de rundveehouderij in Nederland’. ,,Het gaat om 1,5 à twee doses sperma per koe. Daarmee is het drachtig maken bijna gegarandeerd. Al is bij het natuurlijk dekken door een stier helemaal gegarandeerd.’’ Maar is de kans op verlies van het ‘kostbare goedje’ ook groter, beaamt Van Buuren. ,,En zelf insemineren is veiliger dan dekken met een stier.’’

De liefde voor koeien deed hij op bij de melkveehouderij van zijn ouders in Slijk-Ewijk op landgoed Loenen. ,,Ik mocht van mijn vader veel doen op de boerderij. Ik mocht onder andere al op m’n elfde melken. Het was ook de insteek dat ik later in de maatschap zou komen.’’

Maar zover kwam het niet. ,,Ik was 19 en net van school en zat toen in een bepaalde fase van mijn leven. Terwijl mijn ouders juist strenger werden in hun geloofsovertuiging. Wellicht word ik nog eens bedrijfsopvolger van mijn vader, maar ik vind mijn huidige werk nog steeds heel mooi. Hij zegt zelf ook: ‘Beter geen boer, dan een halve boer’.”

BOERENTROTS Wat doet het hart van boeren en boerinnen in de Betuwe sneller slaan? Waar ligt hun passie? Zijn het de nieuwste technieken? Is het de band met het land? Of dat nieuwe appelras? Lees erover in de wekelijkse serie Boerentrots.

