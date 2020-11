Spookrijder zorgt voor gevaar op A15, bestuurder is rijbewijs kwijt

‘Als de Huissense kerk sluit, keten ik me er aan vast’

26 oktober HUISSEN/ ELST - Het centreren van het katholieke kerkelijk voor de Betuwenaren in Elst, zorgt voor wisselende reacties in Huisssen. De stadskerk zal vroeg of laat aan betekenis inboeten. De één gaat dan nog liever naar Arnhem of Nijmegen voor eucharistievieringen, de ander begrijpt de keuze en hoopt op een bloeiende gemeenschap vanuit Elst. ,,Waarom niet? De Heer woont in elk huis.”