Sportclubs De Pas willen tunnel onder Olympiasingel; gemeente zet in op veilige kruising met lage snelheid

,,Het is belangrijk dat onze leden veilig het sportpark op en af kunnen en een tunnel is in onze ogen de veiligste oplossing. We snappen ook wel dat het een dure oplossing is, maar wat is een kinderleven u waard? U wilt toch ook niet dat we die prijs moeten betalen?” Gerrit Markering, bestuurslid van voetbalvereniging Spero, maar sprekend namens alle op De Pas gevestigde sportverenigingen, wond er deze week geen doekjes om tijdens de voorbereidende raadsvergadering.