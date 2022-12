Sporters in De Helster krijgen hun ‘derde helft’ terug; tijdelijke exploitant voor horecaruimte

Horeca weer open

Dat kan nu wel weer. Overbetuwe heeft een bruikleenovereenkomst gesloten met de Stichting Ontmoet in Arnhem, die de exploitatie, deels met vrijwilligers, overneemt. De stichting is op die manier ook al in Arnhemse sport- en wijkvoorzieningen actief. Overbetuwe koos voor deze stichting omdat het bestuur goed bekend is in de lokale sportsamenleving.

Tijdelijke exploitant

Tegelijkertijd is Overbetuwe met commerciële exploitanten in overleg om een partij te vinden die de horecavoorziening in De Helster gaat runnen. Zodra die is gevonden, trekt Ontmoet in Arnhem zich weer terug. Complicatie bij die onderhandelingen is dat het om een tijdelijke exploitant gaat. De Helster wordt gesloopt zodra het nog te bouwen Multifunctionele Sportcentrum (MFSC) in het stationsgebied in gebruik wordt genomen. Dat staat voor 2025 op de planning.