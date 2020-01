Stamceldonor Tara (28) krijgt brief van man die ze redt van de dood: ‘Ik ben je oneindig dankbaar’

‘Niet te geloven’

Houterman glundert van trots als ze leest uit een Engelstalige brief die ze kortgeleden heeft ontvangen. Ze heeft het leven gered van een onbekend persoon ergens ter wereld. Een man van 30 heeft weer toekomst. Volledig dankzij Tara en haar stamcellen die ze doneerde.



,,Het is super bijzonder. Op een simpele manier heb ik een heel grote bijdrage aan iemands leven geleverd. Niet te geloven dat iemand waar ook ter wereld weer een kans heeft door mijn cellen.”



De Valburgse is door de man overladen met complimenten. ‘Je bent een perfect voorbeeld van alles wat er goed is in de wereld’, schrijft hij in een bijgevoegd kaartje. ,,Echt heel lief. En bizar. Ik wil dolgraag weten wie het is. Maar dat blijft anoniem.”