Stankoverlast door varend ontgassen van boot op de Waal

KIJKEN Kersverse kersen kijken en kopen bij Betuwse kraampjes

22 juni Het beloven mooie weken te worden voor de Betuwse kersenboeren, want het kersenseizoen is weer begonnen. Op zowat iedere straathoek staat wel een kraampje waar het glanzende, dieprode en lekker zoete fruit met kilo’s tegelijk over de toonbank gaat.