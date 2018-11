Stappers in Overbetuwe slopen bloemen, bomen en struiken

ELST/ DRIEL - Het speeltuintje in de Elster wijk Huyekamp is het nieuwste slachtoffer van haters van gemeentegroen. Het speeltuintje was net gerenoveerd, maar na een week zijn bijna alle struiken met wortel en al uit de omheining getrokken.

Regelmatig heeft een select groepje Overbetuwenaren het na het uitgaan gemunt op bloemen, bomen en struiken. Drank lijkt in het spel. ,,Het gebeurt vooral ’s nachts, in het weekend en op diverse plekken in de gemeente”, aldus een woordvoerder van Overbetuwe. ,,Het beperkt zich niet tot Elst.”

Bloemschalen

In Elst is het volgens haar vaak raak in het stationsgebied. ,,Maar ook de bloemschalen in de Dorpsstraat zijn vaak aan de beurt. De struiken bij de speeltuin zijn dus geen uitzondering.”

Keihard bewijs tegen de daders is er niet, want omdat het vaak in de nachtelijke uren gebeurt, zijn de daders allang gevlogen. ,,Het zou mooi zijn als mensen het desondanks in de gaten willen houden, want van die meldingen zijn zowel wij als de politie afhankelijk.”