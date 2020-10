Steekpartij in speeltuintje Elst: ‘Ze wilden hem gek maken en dat is helaas gelukt’

Rioolruzie Landgoed Hemmen: stukje wel, stukje nog niet aanleggen

13 oktober HEMMEN/ ZETTEN/ ANDELST - Een deel van een omstreden rioolleiding tussen Zetten en Andelst mag worden aangelegd. Maar daarmee is het hoogopgelopen conflict tussen het Waterschap Rivierenland en het landgoed Hemmen over de rioolbuis nog niet ten einde. Want over een ander deel moet de rechter nog een besluit nemen.