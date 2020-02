Stel uit Elst wint droombruiloft ter waarde van 30.000 euro: ‘Valentijnsdag zal voor altijd speciaal zijn’

Groteman­nen­sprin­ten voor Arvid de Kleijn

16:46 HERVELD/MURCIA - Vanuit het zuidoosten van Spanje meldt Hervelder Arvid de Kleijn zich opgewekt aan de telefoon. De 25-jarige wielrenner staat in Murcia met zijn eerste koers als professional in de benen te genieten van het uitzicht in de Spaanse zon. „Ik heb nu een paar dagen vakantie maar ga toch een uurtje of anderhalf lekker de fiets op”, vertelt hij in de ochtend. „De monteur staat nu aan mijn fiets te sleutelen, dan kan ik zo op pad.”