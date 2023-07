indebuurt.nl Adena en Judith veranderen restaurant Falstaff in Het Schierei­land: 'Meer vis en vega'

Jarenlang was het een begrip in Arnhem: restaurant Falstaff. Adena Helder (29) en Judith Seinen (35) namen de horecazaak in oktober 2022 over ’toen de vorige eigenaren toe waren aan pensioen’. Het stel zette Falstaff voort onder dezelfde noemer, maar inmiddels zijn de ondernemers toe aan vernieuwing.