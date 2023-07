Stevige buien met fors onweer in Overbetuwe vandaag

Deze super­marktei­ge­na­ren voelen zich al helemaal thuis in Valburg: ‘Roep maar Daan, dan reageren we allebei’

De wachttijd in de supermarkt in Valburg, om handen te schudden met Frits en Bep van Woudenberg en hun opvolgers Daniël en Daniëlle Schepel, liep afgelopen weekend op naar 45 minuten. Sinds maandag is de winkel van de beide Schepels. ,,Roep maar Daan, dan reageren we alle twee.”