Stevige klus na leidingbreuk: elk half uur giertank vol rioolwater uit Driel en Heteren naar Zetten

Opnieuw riool naar Arnhem kapot: poep en plas uit Heteren en Driel moet per ‘vrachttaxi’ naar Zetten

11:19 ARNHEM - Bij graafwerkzaamheden in Arnhem-Zuid is vanochtend een rioolpersleiding geraakt. Hierdoor kan rioolwater vanuit Heteren en Driel niet naar de zuivering in Arnhem-Zuid gepompt worden. Inmiddels is een begin gemaakt om de boel te herstellen maar dat kan even gaan duren.