Stoot BBB de VVD van de troon in de Betuwe? ‘Ik stem altijd op een lokale kandidaat’

Het loopt goed door in het zalencentrum De Hoendrik in de Dorpsstraat in het Betuwse dorp. De eerste anderhalf uur (07.00 tot 08.30 uur) zijn hier ruim negentig stemmen uitgebracht. Kiezers kunnen hun biljetten inleveren bij twee tafels: aan de linkerkant en aan de rechterkant. Links hebben 47 mensen dat gedaan, rechts 43. ,,We maken er een wedstrijd van", zegt een van de vrijwilligers lachend.

Lees ook INTERACTIEVE KAART | Hier kun je stemmen

Zij worden vakkundig bijgestaan door ‘prokkel’ Peter Kampschoer, deelnemer van een initiatief van Stichting Prokkel om mensen met een (licht) verstandelijke beperking mee te laten doen met dit feest van de democratie. Kampschoer vindt het hartstikke leuk werk: ,,Veel sociale contacten en lieve mensen. Normaal werk ik in Ouwehands Dierenpark, maar dat heb ik verzet om hier te kunnen zijn", zegt hij stralend. Ook elders in de Betuwe zijn vandaag ‘prokkels’ actief.

Volledig scherm Peter Kampschoer zorgt dat het stemmen in Herveld goed verloopt. © DG

VVD de grootste in 2019

Kampschoer maakt van dichtbij mee hoe de Betuwe stemt. De VVD was tijdens de vorige Provinciale Statenverkiezingen (maart 2019) de grootste in Overbetuwe én in buurgemeente Lingewaard. De partij werd op de voet gevolgd door Forum voor Democratie. Het CDA was in beide gemeenten de derde partij. In Overbetuwe was de opkomst in 2019 57,0 procent, in Lingewaard 56,5.

Maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Zeker niet in de politiek. En de afgelopen vier jaar is er heel veel gebeurd: corona, stikstofdiscussie, droogte, oorlog in Oekraïne... Dus hoe stemt de kiezer dit jaar? En hoeveel stemmen krijgt BBB in de regio, de partij waarvan wordt verwacht dat het een flinke winst gaat boeken? De nummer twee van deze partij komt in ieder geval uit Overbetuwe: Ron van Essen woont in Slijk-Ewijk. Het enige stembureau in dat dorp is in horecagelegenheid Mr. James en opent pas om 13.00 uur.

‘Je weet niet hoe stabiel BBB over een paar jaar is’

Buiten het zalencentrum maakt Hans Hasselbach een grap over de keuze om de linker- of rechtertafel te kiezen in. ,,Je wordt gelijk gedwongen om een politieke keuze te maken, links of rechts.” Hasselbach heeft BBB overwogen. ,,Maar het is twee keer de VVD geworden, voor de provincie én het waterschap.” Zijn belangrijkste motivatie: stabiliteit. ,,Je weet niet hoe stabiel BBB over een paar jaar is. Kijk maar naar Forum voor Democratie, dat voorheen ook groot was en nu niet meer. En de VVD is óók voor de boeren", benadrukt hij. De manier waarop Mark Rutte de afgelopen dagen campagne voerde en zich opstelde in debatten, overtuigde Hasselbach ook. ,,Waar anderen roepen, blijft hij rustig.”

‘Uit protest tegen Rutte’

Peter Valcks heeft wél voor BBB gekozen. ,,Het moest in ieder geval geen coalitiepartij worden", zegt hij overtuigd. ,,Ik ben opgegroeid in Limburg, mijn opa had een boerderij.” Kortom: het boerenleven is Valcks niet vreemd. ,,Ik stem altijd op een lokale kandidaat, voor de BBB heb ik dit keer een kandidaat uit Andelst gekozen.” Michel Penraat is de beheerder van het zalencentrum en zegt dat veel mensen in de omgeving affiniteit hebben met de boeren. Ook zijn stemt gaat uit naar BBB: ,,Vooral uit protest tegen Rutte.”

Monique Latta - een van de velen die voorafgaand aan de werkdag stemt - kiest voor de VVD, maar vermoedt ook dat de BBB wel eens groot kan worden in de Betuwe. ,,En dat is niet slecht. Je hebt variatie nodig in de politiek", zegt ze.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.