Racende auto’s in de Priem­straat, bewoners zijn het zat en komen in actie: ‘Bijna van m’n sokken gereden’

Een bordje met ‘30 kilometer per uur’, en een waarschuwing: ‘Let op. Spelende kinderen’. Bewoners aan de Priemstraat in de Nijmeegse benedenstad zijn de hardrijders in hun straat zo zat, dat ze in actie komen. Maar volgens de gemeente is de overlast ‘acceptabel.’