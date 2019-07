Streekwinkel van doof stel in Elst ‘beste winkel van Gelderland’

De verkiezing tot beste winkelier van het jaar is een initiatief van reclamefolder.nl, een website waar consumenten folders kunnen zien van verschillende winkels. De verkiezing is uitgevoerd door de Vote Company, een bedrijf dat in opdracht online verkiezingen organiseert.



Kees en Carisia 't Jong zijn sinds voorjaar 2017 eigenaar van De Lingegaerd. Voordien woonden zij in het westen des lands, waar Kees twintig jaar afdelingschef was bij de Plus Supermarkt in Benthuizen (bij Zoetermeer). Bijzonder aan het echtpaar is dat zij beiden doof zijn. In de winkel verlenen zij ook werkgelegenheid aan mensen met een beperking.



De Lingegaerdt is niet alleen verkozen tot beste winkel van Gelderland, maar ook van de gemeente Over-Betuwe.