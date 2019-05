Superhelden Fynn en Mats werken bij de AH in Driel aan een wonder voor dove kinderen

Gehuld in het bekende blauwe pak mét cape, op maat gemaakt door hun moeder Rebecca, zijn ze deze maand opvallend vaak te vinden in de plaatselijke Albert Heijn.



Daar kun je namelijk de hele maand mei de Fynn Foundation steunen door flessen in te leveren en het statiegeld te doneren.



Fynn, dat is dus die 4-jarige superheld. Klein, maar zeker niet verlegen. Hij werd doof geboren. Waar hij met dertien maanden cochleaire implantaten (CI’s) kreeg en nu tóch kan horen, praten en ‘gewoon’ naar de kleuterschool gaat, geldt dat voor de meeste dove kinderen in Afrika niet.