Surprise: lange file fleurt verjaardag van 15-jarige Falko in Randwijk op: ‘Hij gaat door een pittige tijd’

Elster buurt ziet bloempot­ten en vermoedt wietteelt, maar was er genoeg bewijs tegen hem?

28 januari ELST/ ARNHEM - Waren zijn buurtgenoten té bezorgd over wietteelt, of heeft de Elstenaar de schijn tegen en is er simpelweg niet genoeg bewijs tegen hem? Hoe dan ook: de 35-jarige verdachte is vrijgesproken van het opzetten van een hennepkwekerij in de Elster nieuwbouwwijk Westeraam.