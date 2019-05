Taarten bakken bij DROOM! met Vitesse-spelers Danilho Doekhi en Richie Musaba

Henk (42) uit Arnhem en Melvin (23) uit Elst zijn al jaren Vitesse-supporter en hebben speciaal voor de gelegenheid een Vitesse-shirt aangetrokken. Doekhi is onder de indruk van de twee die alle thuisduels in GelreDome bezoeken. ,,Het is fijn om mensen blij te maken. Zeker als het echte Vitesse-fans zijn”, zegt de verdediger.



Musaba vraagt direct bij binnenkomst om een koksjas. Want dat hoort zo, als je meedraait in de keuken, vertelt hij. ,,Ik heb nog nooit een appeltaart gebakken dus ik leer ook nog wat. Het leven draait niet alleen om voetbal. Ik vind het leuk om te doen. Eerder waren we nog in het Nationaal Openluchtmuseum en daar deelden we handtekeningen uit. Maar dit is anders. Dit is speciaal.”