Tandje erbij in de Hetersche Waarden; extra zandzuiger om aan grote vraag te kunnen voldoen

Natuurge­bied in Heteren wordt overgedra­gen en krijgt eindelijk een naam die daar bij past

HETEREN - In een tent, midden in de uiterwaarden, werd zaterdagmiddag de sleutel overgedragen van de Randwijkse Waarden. Grondstofbedrijf Dekker geeft het beheer door aan Geldersch Landschap & Kasteelen en stichting Voortuin van Heteren. De grootste verrassing? De naam van het gebied is eindelijk veranderd in de Hetersche Waarden.