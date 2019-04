Taxichauffeur raakt lichtgewond door botsing tegen boom in Zetten

Betuwenaren Ton heeft zijn oude liefde hervonden

18 april Ton de Haar (66) uit Elst is net terug uit Londen. ,,Dat is wel een bijzonder verhaal. Het was 1978, en ik werkte als computertechnicus in Engeland. Samen met een paar collega’s aten we toen in de hotelbar met een stewardess, Theresa. Onze vlucht was geannuleerd. We hadden een goeie klik, maar het contact ging verloren. Er was geen Facebook natuurlijk, in die tijd.”