Thea ging na 25 jaar in de mode terug naar de zorg: ‘Ik wilde veel liever echt iets voor mensen betekenen’

Het roer omAl was ze er wel voor opgeleid, zo zou Thea Hooijer (59) uit Zetten voor 2010 nooit op de foto staan. Want na een opleiding in de zorg was daar destijds amper werk in te vinden.

,,Mijn broers zeiden ‘waarom ga je niet leren voor coupeuse, je maakt altijd zo graag kleding?’ Ze hadden gelijk, dus ging ik verder leren en vond een baan bij Duthler in Arnhem.



Later werd dat Wageningen en vervolgens Veenendaal. Ik deed de verkoop van dames-, heren- en kinderkleding, kassawerk, het uitpakken en presenteren in de winkel, en ik ging naar verkoopdagen voor ouderen en shows op scholen.



Aan het verstellen van kleding had ik de schurft, dus dat deed ik niet. Na Duthler heb ik nog een tijdje bij Terstal gewerkt. In totaal zat ik 25 jaar in de mode. Het was eigenlijk heel praktisch naast ons gezin met opgroeiende kinderen. Ik had geen avond- en nachtdiensten zoals je wel hebt in de zorg.”

Het roer om

Toch besloot Thea in 2010 te stoppen. ,,Er was een crisis in de detailhandel en ik vond het werk ook niet meer zo leuk. Eigenlijk wilde ik veel liever echt iets voor mensen kunnen betekenen. De zorg begon weer te kriebelen. Toen ben ik gaan uitzoeken welke vorm het beste bij me paste en kwam ik uit op de ouderenzorg.



Ik belde gewoon een organisatie op, mocht meteen op gesprek komen en de volgende dag had ik een contract voor 10 uur. Van gezinsondersteuning en huishoudelijke hulp ben ik in de thuiszorg terechtgekomen.”

Een nekhernia gooide even roet in het eten, maar Thea krabbelde snel weer op en begeleidt nu mensen met dementie in Ede. ,,Dit past echt bij me. De kinderen zijn volwassen en bijna allemaal de deur uit. Soms mis ik de mode nog wel, maar ik help regelmatig een vriendin die een kledingwinkeltje is begonnen en kan dan weer even helemaal mijn hart ophalen.



Ik geef haar tips en help bij de inkoop en inrichting. Maar ik zou niet meer terug willen. Het wachten op klanten vond ik helemaal niks. Ik wil bezig zijn.”



Thea doet naast haar baan van 24 uur in de zorg nog verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Want ,,stilzitten kan ik niet’’.