Theater De Kik bron van corona in Overbetuwe: ‘Het had net zo goed in mijn wachtkamer gekund’

In Elst wordt op zaterdag nog druk gewinkeld

8:27 ELST - Alsof er geen coronavirus bestaat. Zo bedrijvig is het zaterdagmiddag in het Elster winkelhart. De kofferbak van de auto puilt letterlijk uit van de boodschappentassen. Het jonge gezin uit Nijmegen-Noord is speciaal naar Elst gereden om eens flink inkopen te doen. ,,Bij ons in Nijmegen zijn de meeste winkels gesloten en in noord is sowieso niets te doen”, zo legt vader uit.