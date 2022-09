Theater op de tuinderij: cultuur op bijzondere plekken in Nijmegen Noord bij Festival De Oversteek

De herfst begint in augustus door droogte en warmte: bruine bomen en een tapijt van bladeren

ARNHEM - Extreme warmte en droogte zorgen voor herfstige taferelen in stad en streek. Zo kleurt de Groene Weide in Malburgen geel van de verdorde bladeren net als de Rijksweg-Zuid in Elst. ,,Bomen hebben het moeilijk, zeker als de extreme warmte aanhoudt”, zegt de Wageningse bioloog Arnold van Vliet.

23 augustus